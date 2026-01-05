Un capotreno di 34 anni è stato trovato morto poco prima delle 19 nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione a Bologna, secondo le prime indagini sarebbe stato ucciso. Sul posto sono intervenuti 118 e forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e iniziato la caccia all’uomo.

Capotreno ucciso in zona stazione a Bologna: indagini in corso

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato senza vita poco prima delle 19 nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna, su viale Pietramellara. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Il Resto del Carlino, l’uomo sarebbe stato colpito alle spalle con un’arma da taglio mentre si dirigeva verso il parcheggio.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Capotreno ucciso in zona stazione a Bologna: è caccia all’aggressore

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per individuare il responsabile dell’omicidio e l’arma utilizzata. Sul luogo sono presenti la polizia ferroviaria, la squadra mobile e il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli.

Gli investigatori stanno effettuando rilievi scientifici e acquisendo le registrazioni delle telecamere nella zona, che conducono all’area parcheggio riservata al personale e non accessibile ai viaggiatori.