Incidente a Roma, investito e ucciso da un'automobilista: chi è la vittima

Incidente a Roma, investito e ucciso da un'automobilista: chi è la vittima

Tragedia a Roma nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre 2025. Un uomo ha infatti perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada.

Incidente a Roma: investito e ucciso da un’automobile

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, intorno alle ore 16.30, si è verificato un terribile incidente a Roma, all’incrocio tra via Mezzocammino e via Filippo Raguzzini.

Un uomo è stato infatti investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuto subito sia i soccorsi che diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, gruppo IX Eur, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente a Roma, investito e ucciso da un’automobile: chi è la vittima

Tragedia ieri a Roma, dove un uomo è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada da un’auto, una Citroen C3, guidata da una donna di 78 anni, che si è subito fermata a prestare soccorso. La vittima è un uomo di 69 anni. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il 69enne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso sul posto. Troppo gravi infatti le ferite da lui riportare nel violento impatto con l’auto.