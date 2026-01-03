Una lite per motivi di parcheggio a Sordio, nel Lodigiano, è degenerata in tragedia: un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un SUV, mentre il conducente 52enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

Tragedia a Sordio: uomo di 49 anni investito e ucciso da un SUV

Nella notte a Sordio, piccolo centro del Lodigiano di circa 3.500 abitanti, un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un SUV Land Rover.

Il conducente, un 52enne, avrebbe colpito anche un’altra persona durante l’incidente ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

L’uomo trasferito nel carcere di Lodi, mentre per la prossima settimana è stata programmata l’autopsia sul corpo della vittima all’istituto di Medicina legale di Pavia. Lunedì è prevista la convalida dell’arresto.

Lite per un parcheggio finisce in tragedia: uomo di 49 anni investito e ucciso, arrestato 52enne

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Lodi, come riportato da Leggo, intervenuti sul posto insieme ai sanitari dell’Areu 118, la tragedia sarebbe scaturita da una discussione tra la vittima, il conducente del SUV e una terza persona, tutti già coinvolti in precedenti denunce incrociate per diverbi legati ai parcheggi su via Turati.

Testimoni avrebbero riferito che l’ultima lite era degenerata in colluttazione poco prima dell’investimento mortale. Sul luogo dell’incidente sarebbero state trovate tracce di sangue sull’auto e altri elementi compatibili con l’impatto. Le indagini, coordinate dal pm Aurora Stasi, proseguono per chiarire le cause precise dello scontro.