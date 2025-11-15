Una banale lite scoppiata in un parcheggio a Marsala, in provincia di Trapani, si è rapidamente trasformata in un episodio di violenza inaspettata, coinvolgendo più persone e lasciando dietro di sé feriti e tensione.

Lite in un parcheggio degenera: aggressione brutale con martellata in testa

Come riportato da Trapani Oggi, un urto tra due veicoli nel parcheggio di un supermercato a Marsala è rapidamente degenerato in una violenta discussione tra gli occupanti, coinvolgendo più persone.

La lite avrebbe causato lesioni a cinque individui, tra cui un giovane di 24 anni colpito alla testa con un martello da carpentiere da un uomo di 55 anni.

Le chiamate al numero di emergenza hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Marsala, che sono intervenuti tempestivamente per sedare la colluttazione.

Lite in un parcheggio degenera: intervento dei Carabinieri e sequestro dell’arma

Grazie al pronto intervento dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile di Marsala, le violenze sono state fermate evitando conseguenze più gravi. Tutti i partecipanti alla lite sarebbero stati identificati, mentre il martello utilizzato sarebbe stato posto sotto sequestro.

L’intera vicenda è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità e le eventuali misure legali da adottare.