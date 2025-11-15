"É precipitata dal balcone": l'amata influencer è morta. I retroscena sulla...

Era nota come l'influencer della nutrizione: il mondo dei social è sconvolto. "É precipitata dal balcone del suo condominio"

Il mondo dei social è sconvolto in seguito alla diffusione della notizia relativa al decesso di colei che era nota come l’influencer della nutrizione. E al dolore legato al decesso si è aggiunto lo sgomento per la dinamica dei fatti, al momento ancora poco chiara, ed in virtù della quale è stato aperto un fascicolo.

Le autorità vogliono infatti trovare risposte ad una serie di questioni relative alle ore antecedenti la morte di Diana Areas, precipitata dal balcone con il suo condominio. Testimoni hanno infatti parlato di un litigio e, ancora prima, la 39enne si sarebbe allontanata dall’ospedale nel quale era arrivata per alcuni tagli.

Morta l’influencer della nutrizione, suicidio o omicidio? La preoccupante ricostruzione

Diana aveva, solo su Instagram, oltre 200mila follower ed era molto apprezzata per i suoi video relativi alla nutrizione. La donna, stando a quanto emerso, sarebbe stata in ospedale tra il 5 ed il 6 novembre per controllare alcune ferite e tagli ma dal pronto soccorso sarebbe fuggita, come riportato da People, dopo poche ore senza firmare il foglio di dimissioni. Inoltre i vicini di casa della 39enne l’avrebbero sentita litigare con il fidanzato. Poi il dramma: Diana Areas è stata trovata morta in un’area comune del condominio di Rio de Janeiro nel quale viveva, precipitata senza ombra di dubbio dal balcone.

Ma si è trattato di un incidente, di un suicidio oppure di un omicidio? Le autorità vogliono vederci chiaro e per tale motivo è stata avviata un’inchiesta condotta dagli agenti della polizia civile di Campos dos Goytacaze. Il dramma è avvenuto nel condominio Unique Towers nel quartiere Parque Tamandaré e poco prima alcuni residenti avevano segnalato rumori molesti alla polizia, provenienti proprio dall’appartamento di Diana. Cosa è accaduto nelle ore successive alla fuga dall’ospedale e nelle ultime ore di vita dell’amata influencer?