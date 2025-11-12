Bufera su una nota influencer italiana, la quale ha usato un pass riservato ai disabili al fine di saltare la fila agli Universal Studio di Orlando, in Florida.

Nota influencer al centro delle critiche: ha usato un pass dei disabili per saltare la fila

Ha utilizzato un pass dei disabili per saltare la fila agli Universal Studios di Orlando, in Florida.

Al centro della bufera l’influencer Camilla De Pandis (1,6 milioni di follower su TikTok), di anni 20, la quale ha voluto condividere su YouTube un video del suo viaggio negli Stati Uniti. Tra i vari spezzoni però, ce ne è uno che non è passato inosservato agli utenti, ovvero l’utilizzo del “disability pass” per accedere agli Universal Studios di Orlando senza fare la fila. Nel vlog Camilla De Pandis mostra come si è organizzata, con gli altri ragazzi, per evitare la coda al parco divertimenti, col gruppo che decide di provare appunto con un pass dei disabili, pass che consente l’accesso, oltre alla persona con disabilità, anche a 5 accompagnatori. Dopo il video pubblicato la creator è finita al centro della bufera, con tantissimi critiche da parte degli utenti, nonostante poi la creator ha rimosso alcune parti del vlog: “con tutto il rispetto, ma con il discorso dei pass mi sei scesa. Ti credo più intelligente. Non condanno nessuno ma è stato fatto tutto con il telefono in mano e con una nonchalance rendendo la cosa normale. Eliminando la parte del video dopo 10 giorni non cambia niente perché lo abbiamo visto. Sei un personaggio pubblico e devi stare attenta il triplo a quello che pubblichi. Ti parlo da persona con disabilità”

Camilla De Pandis e il pass per i disabili: la replica

Dopo le accuse per aver utilizzato un pass per i disabili per saltare la fila agli Universal Studios di Orlando, Camilla De Pandis ha rotto il silenzio, ecco la sua riposta riportata da Webboh: “abbiamo sbagliato a fare il pass per saltare la fila e lo ammetto e mi dispiace, ma di certo non ho preso in giro i bambini down anche perché non c’è un nesso logico e nessuno ha nominato la disabilità per prendere in giro, è stato fatto con immaturità presi dal momento e sono dispiaciuta di questo, infatti ho rimosso quella parte per evitare di normalizzare una cosa sbagliata.”