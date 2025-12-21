Carabinieri feriscono un giovane albanese durante un inseguimento a Pisa: ecco cosa è successo

Ieri sera a Bisentina, nella provincia di Pisa, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine e un giovane albanese di 20 anni. L’episodio è iniziato con una telefonata disperata da parte di una madre che richiedeva aiuto per il figlio minorenne, vittima di una rapina e successivamente di un tentativo di estorsione.

Il contesto dell’intervento

Il ragazzo, dopo aver subito il furto del suo cellulare, si era visto chiedere un riscatto di mille euro dai suoi aggressori. La madre, preoccupata per la sicurezza del figlio, ha avvertito il comando dei carabinieri di Buti. Nel momento in cui le forze dell’ordine sono arrivate a Bientina, hanno trovato il minorenne circondato da due giovani, uno dei quali era il ventenne albanese che in seguito è stato ferito.

L’inseguimento e lo sparo

Durante un’operazione di identificazione dei sospetti, due aggressori hanno tentato di fuggire. Uno è scappato a piedi, mentre il ventenne albanese ha cercato di allontanarsi a bordo di un’auto, investendo un carabiniere nel suo tentativo di fuga. In risposta, gli agenti hanno sparato cinque colpi, di cui due hanno colpito il giovane albanese alla spalla, provocandone il ferimento.

Le conseguenze dell’incidente

Dopo l’incidente, il giovane ha proseguito la fuga per alcuni chilometri prima di fermarsi a Montopoli Valdarno, dove ha chiesto soccorso. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è attualmente in stato di arresto e sotto sorveglianza medica. Le accuse a suo carico comprendono rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Stato di salute del carabiniere

Il carabiniere coinvolto nell’incidente ha subito ferite che i medici hanno valutato guaribili in cinque giorni. Questo episodio evidenzia le difficoltà e i rischi che le forze dell’ordine affrontano quotidianamente nel loro compito di garantire la sicurezza della comunità.

La complessità delle situazioni di emergenza

Questo tragico evento mette in luce la necessità di un intervento tempestivo e coordinato da parte delle forze dell’ordine. La richiesta di aiuto da parte della madre e la successiva reazione dei carabinieri dimostrano l’importanza del supporto alle vittime di reati e della lotta contro l’estorsione in tutte le sue forme.

Indagini in corso

Le autorità competenti continueranno a indagare su questo caso per garantire che giustizia sia fatta e che ogni responsabile di atti di violenza venga perseguito secondo la legge.