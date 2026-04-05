Nelle ultime ore il tema dei carburanti e dei possibili limiti negli aeroporti è tornato al centro dell’attenzione, dopo alcune segnalazioni che indicano restrizioni nella disponibilità di rifornimenti in diversi scali. Una situazione che, pur sotto controllo, evidenzia criticità legate a fattori internazionali e alla crescente domanda del traffico aereo.

Carburanti, limitazioni nei rifornimenti negli scali italiani

Negli aeroporti di Milano Linate, Venezia Marco Polo, Treviso e Bologna è stata segnalata una condizione di disponibilità di carburante ridotta, almeno fino al 9 aprile. L’informazione emerge dai NOTAM, i bollettini aeronautici ufficiali, e deriva da comunicazioni diffuse da Air BP Italia, tra i principali operatori del settore. In questo contesto, le priorità di rifornimento sono state ridefinite: avranno precedenza i voli sanitari, quelli istituzionali e le tratte con durata superiore alle tre ore, mentre per tutti gli altri velivoli verranno applicati limiti quantitativi e una distribuzione controllata del carburante, con soglie differenziate a seconda dello scalo.

La situazione appare più delicata a Venezia, dove è stata esplicitamente consigliata ai piloti la possibilità di effettuare rifornimento prima dell’arrivo. A Bologna e Venezia il limite indicativo per aeromobile è di circa 2.000 litri, mentre a Treviso si arriva a 2.500 litri; per Milano Linate, invece, sono previste restrizioni senza un tetto numerico chiaramente definito. Nonostante ciò, il gruppo Save, che gestisce alcuni di questi aeroporti, ha sottolineato che tali limitazioni non compromettono in modo significativo le operazioni, evidenziando la presenza di più fornitori in grado di garantire la continuità dei servizi e assicurando regolarità per i voli intercontinentali e nell’area Schengen.

Carburanti, limiti per gli aerei in quattro aeroporti italiani: precisazioni e rischi per l’estate

Le difficoltà riscontrate nel rifornimento si inseriscono in uno scenario più ampio influenzato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalla riduzione della disponibilità globale di petrolio, anche a causa delle criticità legate allo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio energetico mondiale. Secondo i dati dell’International Air Transport Association (IATA), l’Europa dipende per circa il 30% dalle importazioni di carburante per l’aviazione, una condizione che la rende particolarmente esposta a eventuali shock dell’offerta. A ciò si aggiunge la crescita del traffico passeggeri e l’aumento delle attività delle compagnie aeree, che intensificano la domanda di carburante.

Le principali compagnie, come Ryanair e Lufthansa, mantengono un approccio prudente: al momento non si prevedono carenze immediate, ma viene riconosciuta l’incertezza legata all’evoluzione del conflitto e alla durata delle possibili interruzioni nelle rotte di approvvigionamento. Le stime indicano forniture garantite almeno fino a metà o fine maggio, ma scenari più prolungati potrebbero generare criticità anche negli aeroporti europei. Parallelamente, l’aumento dei costi del carburante, già raddoppiati in alcuni periodi recenti, si riflette inevitabilmente sui prezzi dei biglietti aerei, con possibili rincari nella stagione estiva.

Restano inoltre aperti i rischi operativi, tra possibili cancellazioni o riprogrammazioni dei voli, e implicazioni economiche anche per i passeggeri, in termini di maggiori costi complessivi e minori tutele in caso di disservizi legati a circostanze eccezionali.