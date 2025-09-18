Cardi B è incinta del quarto figlio: sarà il primo con il compagno Stefon Diggs, pronto al debutto come papà.

Cardi B torna a far parlare di sé, ma questa volta non soltanto per la sua carriera musicale. La rapper statunitense ha confermato di essere incinta, un annuncio che intreccia la sfera personale con quella professionale. La gravidanza, infatti, arriva a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album e a ridosso del tour mondiale previsto per il 2026, segnando un momento di grande trasformazione nella sua vita.

Una nuova vita per Cardi B

La relazione con Stefon Diggs, ufficializzata solo pochi mesi fa, segna una svolta per la vita privata della rapper, che nel 2024 ha messo fine al matrimonio con Offset, padre dei suoi tre figli: Kulture, Wave e Blossom.

Cardi B ha evidenziato quanto il sostegno del nuovo compagno l’aiuti a gestire critiche e tensioni legate alla sua carriera, descrivendo la loro unione come un legame di reciproca forza e ambizione. Nonostante gli impegni artistici e le sfide personali, la cantante ha dichiarato di voler essere sempre presente per i propri figli, senza delegare a figure esterne i momenti importanti della crescita.

A suggellare la solidità del rapporto, la rapper ha mostrato anche un orologio Patek Philippe da 73.000 dollari, dono di Diggs, simbolo di un’unione che unisce affetto e cura.

“Lui mi fa sentire al sicuro, molto sicura di me e molto forte. Mi fa sentire molto sicura di me… E ti fa sentire come se potessi conquistare il mondo”

Cardi B di nuovo incinta: la rapper diventerà mamma per la quarta volta

Durante un’intervista a CBS Mornings, Cardi B ha confermato di essere incinta del suo quarto figlio, il primo insieme al compagno Stefon Diggs, wide receiver dei New England Patriots. La notizia, che circolava già da settimane sotto forma di indiscrezioni, è stata accolta con entusiasmo dai fan. La rapper ha spiegato che il parto avverrà prima dell’inizio del suo tour mondiale Little Miss Drama, previsto per febbraio 2026, e che la gravidanza coincide con un momento di intensa attività professionale, vista l’uscita del nuovo album Am I The Drama? lo scorso 19 settembre.

L’artista ha raccontato di sentirsi energica e motivata, sottolineando come Diggs rappresenti un punto fermo capace di darle sicurezza e stabilità anche nei momenti di maggiore pressione.

“Sento di essere in un buon momento. Mi sento molto forte. Mi sento molto potente perché sto lavorando tanto. Ma sto lavorando tanto mentre sto creando un bambino, io e il mio uomo, ci sosteniamo molto a vicenda”