Momenti di paura per Carlos Santana, colto da un malore sul palco durante le prove a San Antonio, in Texas. Gli ultimi aggiornamenti.

Attimi di apprensione per Carlos Santana: il celebre chitarrista è stato colto da un malore improvviso durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas. Subito soccorso sul palco, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ecco cosa è successo e quali sono le sue attuali condizioni.

Carlos Santana malore sul palco

L’incidente è avvenuto al Majestic Theatre, poco prima che iniziasse la serata, costringendo gli organizzatori a posticipare lo spettacolo, inserito nel calendario del tour statunitense del musicista.

Purtroppo, non è la prima volta che il celebre chitarrista deve affrontare problemi di salute durante un’esibizione. Nel luglio 2022, Santana perse i sensi durante un concerto a Clarkston, in Michigan, a causa di disidratazione e affaticamento dovuto al caldo. In quell’occasione, il malore si manifestò circa quaranta minuti dopo l’inizio dello show al Pine Knob Music Theatre, situato a nord-ovest di Detroit. Dopo aver ricevuto assistenza medica direttamente sul posto, l’artista venne trasportato via in barella, salutando il pubblico mentre le immagini venivano immortalate e diffuse dai presenti tramite i social.

La notizia del recente malore si è rapidamente diffusa online, rilanciata dai fan e dalla stampa locale. Gli organizzatori hanno successivamente comunicato la cancellazione dell’evento, invitando il pubblico a unirsi in preghiera per l’artista, colpito da un “problema medico serio”.

Carlos Santana malore sul palco: ecco cosa è successo davvero

Il celebre chitarrista Carlos Santana è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato il malore durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas. Stando alle prime ricostruzioni diffuse dai media, il malore sarebbe riconducibile a un episodio di disidratazione. Il musicista, che ha 77 anni, non sarebbe in pericolo e attualmente si trova sotto stretta osservazione da parte dello staff medico. Le sue condizioni vengono descritte come stabili.

Secondo quanto comunicato dal suo entourage, Santana si sta riprendendo bene e non vede l’ora di tornare a San Antonio per riprendere il tour negli Stati Uniti.