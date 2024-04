Carlotta Mantovan ha fatto una confessione speciale su Fabrizio Frizzi e sulla figlia Stella. Ha dichiarato di aver imparato a “convivere con il dolore”.

LEGGI ANCHE:

Carlotta Mangovan: la confessione su Fabrizio Frizzi e la figlia

Carlotta Mantovan ha parlato di Fabrizio Frizzi e della figlia Stella. Nel 2018 un ictus ha portato via il suo grande amore. Fabrizio Frizzi era stato colpito qualche mese prima da un’ischemia cerebrale e non si era completamente ripreso. Il nuovo malore si è poi rivelato fatale. Carlotta Mantovan ha spiegato di aver imparato a “convivere con il dolore“. “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone” ha dichiarato la donna in un’intervista per il Corriere della Sera.

Carlotta Mantovan: “Con Stella parliamo di suo papà tutti i giorni”

“In lei vedo tanto di Fabrizio e penso che anche lui ora sarebbe felice” ha dichiarato Carlotta Mantovan, parlando della figlia Stella. “Con Stella parliamo di suo papà tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà…Io ero quella seriosa nella coppia, lui il creativo…ma dove dire che lei si ricorda tutto” ha aggiunto.