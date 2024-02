Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato. A distanza di qualche anno dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, il suo cuore è tornato a battere per un uomo.

Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato: chi è il fortunato?

Carlotta Mantovan potrebbe essere innamorata. Il settimanale Oggi l’ha pizzicata a Roma, mentre fa shopping con un uomo misterioso. Stando a quanto sostengono i beninformati, potrebbe essere il nuovo fidanzato. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi, che da anni si è trasferita a vivere in Francia con la figlia, è finita subito sotto i riflettori dei paparazzi.

Carlotta Mantovan e l’uomo misterioso a Roma

Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi non mostrano alcun momento passionale. Carlotta e il presunto nuovo fidanzato non fanno altro che passeggiare per le vie del centro di Roma e pranzare presso il ristorante della Rinascente. Si può parlare di storia d’amore, oppure è una semplice amicizia?

Carlotta Mantovan: c’è sintonia con il nuovo fidanzato

Il settimanale Oggi sottolinea che tra Carlotta e l’uomo misterioso c’è una “complicità evidente“. Basta questo dettaglio per parlare di storia d’amore? Ad essere sinceri no. Questo significa che, al momento, non possiamo parlare di nuovo fidanzato. Ricordiamo che, dalla morte di Fabrizio Frizzi, la Mantovan ha tenuto al riparo la sua vita da occhi indiscreti,