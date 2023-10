Carlotta Mantovan, il consiglio di Fabrizio Frizzi: "A Stella parlo tutti i giorni del suo papà"

Carlotta Mantovan è oggi serena dopo aver superato gli anni più difficili e segnati dal lutto per la scomparsa di suo marito, Fabrizio Frizzi. In vista della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, si è confessata con il Corriere della Sera.

Carlotta Mantovan: la figlia Stella e il ricordo di Frizzi

Molto presto Carlotta Mantovan tornerà in tv in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle e lei stessa ha ammesso di essersi potuta concedere questa nuova avventura nel format di Milly Carlucci perché oggi sarebbe più serena rispetto a sua figlia Stella, che ha compiuto 10 anni. “Stella è il motore della mia vita, quindi per forza bisogna cercare di andare avanti facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività“, ha dichiarato la conduttrice, che ha anche aggiunto: “Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”.

La bambina aveva appena 5 anni quando suo padre Fabrizio Frizzi è scomparso per un‘emorragia cerebrale, e Carlotta Mantovan ha fatto il possibile per vivere il suo lutto con riserbo e coraggio. Quanto al marito scomparso lei stessa ha ammesso: “Non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore. Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza, pur mettendoci tutto il mio impegno”, e ancora: “A Miss Italia (Mantovan ha esordito partecipando al concorso che Frizzi conduceva, ndr), quando non eravamo fidanzati, lui dava un consiglio a tutte per apparire meglio in video. A me aveva detto di sorridere ma in modo discreto. Un altro suo consiglio a cui spesso penso è: se hai un dubbio in diretta su una parola, non la dire”.