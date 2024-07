Carlotta Mantovan: ecco perché non ha mai fatto vedere la figlia Stella Frizzi

Carlotta Mantovan non ha mai fatto vedere la figlia Stella Frizzi in volto: ecco il motivo.

Fin dalla nascita di Stella Frizzi, la mamma Carlotta Mantovan e il padre Fabrizio non hanno mai voluto mostrare la bambina al pubblico. Negli ultimi tempi, però, l’ex Miss ha iniziato a fare qualche eccezione, condividendo sui social piccoli dettagli della figlia.

Carlotta Mantovan: perché non ha mai fatto vedere la figlia Stella Frizzi?

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2002. Nel 2013 sono diventati genitori della piccola Stella e nel 2014 sono diventati marito e moglie. A mettere fine alla loro relazione è stata una brutta malattia, che nel 2018 ha strappato alla vita uno dei conduttori più amati di sempre. Carlotta si è ritrovata a crescere la bambina da sola, ma ha continuato a portare avanti una decisone presa con il marito: tenere la figlia al riparo dai riflettori.

Stella Frizzi sta crescendo: i dettagli mostrati da Carlotta

Stella, che oggi è una bellissima bambina di 11 anni, continua a vivere la sua vita lontano dai riflettori, ma ogni tanto mamma Carlotta fa qualche eccezione. Nel giorno dell’ultimo compleanno della pargola, ad esempio, la Mantovan ha postato uno scatto che la immortala di spalle, mentre passeggia con il suo inseparabile cagnolino. La figlia di Frizzi non appare mai in volto, o se accade i suoi occhi sono ben celati.

Carlotta Mantovan e Stella Frizzi: la loro vita in Francia

Proprio per tenere la figlia al riparo dai riflettori, Carlotta Mantovan e la sua adorata Stella vivono in Francia, dove possono condurre una vita nell’anonimato. Secondo il settimanale Chi, negli ultimi tempi l’ex Miss avrebbe ritrovato l’amore. Non si hanno molti dettagli, ma si dovrebbe trattare di un uomo francese.