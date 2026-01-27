Carney lancia un'iniziativa per ridurre i prezzi dei generi alimentari in Canada

Il Primo Ministro Carney ha lanciato un innovativo piano strategico per ridurre i costi dei generi alimentari, con l'obiettivo di supportare le famiglie a basso reddito e migliorare la loro qualità della vita.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha recentemente annunciato un pacchetto di misure finanziarie destinato a sostenere le famiglie a basso reddito, in risposta all’aumento dei costi alimentari. Questa iniziativa, attesa da tempo, è stata presentata in un contesto di difficoltà economiche significative per i cittadini.

Durante una conferenza stampa, Carney ha illustrato un programma quinquennale che prevede un incremento del 25% del credito d’imposta sui beni e servizi (GST), rinominato Canada Groceries and Essentials Benefit.

Questa misura intende offrire supporto a oltre 12 milioni di canadesi.

Dettagli dell’iniziativa

Il piano include un incremento temporaneo del credito, che garantirà un pagamento unico equivalente a un aumento del 50% per i residenti idonei. Carney ha evidenziato l’importanza di queste misure, dichiarando: “Stiamo implementando nuovi strumenti per ridurre i costi e garantire che i canadesi ricevano il supporto necessario in questo momento critico”.

Impatto economico previsto

Il costo di queste misure è stimato in circa 3.1 miliardi di dollari canadesi nel primo anno, con spese annuali previste tra 1.3 miliardi e 1.8 miliardi nei quattro anni successivi. Sebbene l’inflazione complessiva dei consumatori in Canada stia mostrando segnali di attenuazione, i prezzi degli alimenti continuano a salire, influenzati da fattori globali e interni come le disruption della catena di approvvigionamento e le tariffe elevate imposte dagli Stati Uniti.

Misure complementari per il settore

In aggiunta, il governo ha stanziato 500 milioni di dollari canadesi dal Fondo di Risposta Strategica per supportare le aziende nella gestione dei costi legati a queste interruzioni, evitando un impatto diretto sui consumatori. Ulteriori 150 milioni di dollari saranno destinati a un Fondo per la Sicurezza Alimentare, indirizzato a piccole e medie imprese e alle organizzazioni ad esse collegate.

Risoluzione delle problematiche di fondo

Le nuove iniziative si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per l’accessibilità economica in Canada. Con i prezzi degli alimenti in aumento, si prevede un rincaro di quasi 1.000 dollari per una famiglia media di quattro persone, rendendo urgente l’adozione di interventi concreti. Anche se le misure temporanee di Carney sono state accolte positivamente, alcuni esperti avvertono che non affrontano le cause profonde dell’inflazione alimentare.

Secondo Joe Brusuelas, economista capo di RSM Canada, è fondamentale attuare politiche volte a incrementare l’offerta per risolvere la crisi dell’accessibilità. “Una soluzione a lungo termine deve mirare a stabilizzare i costi alimentari e a garantire un approvvigionamento costante”, ha affermato Brusuelas.

Reazioni politiche e sociali

La presentazione delle nuove misure è avvenuta mentre il governo è sotto pressione da parte delle opposizioni, che richiedono interventi più incisivi per ridurre i costi quotidiani. Le opposizioni hanno evidenziato come le tariffe e le politiche governative attuali contribuiscano all’aumento dei prezzi alimentari, chiedendo una revisione delle normative riguardanti imballaggio e combustibili.

Il pacchetto presentato da Carney rappresenta un passo significativo verso il sostegno delle famiglie in difficoltà, ma le sfide legate all’inflazione alimentare richiederanno ulteriori sforzi e soluzioni innovative per garantire un futuro più sostenibile e accessibile per tutti i canadesi.