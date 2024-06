Potrebbe essere in attesa del suo primo figlio, la 25enne Carolina Stramare, incoronata Miss Italia nel 2019. Lei e il compagno Pietro Pellegri, calciatore del Torino, sono in vacanza a Mykonos e i paparazzi li hanno beccati. Dalle foto si vedono delle misteriose rotondità.

Carolina Stramare incinta?

Secondo il settimanale Nuovo, che ha paparazzato Carolina Stramare e Pietro Pellegri durante una vacanza in Grecia, l’ex Miss Italia sarebbe incinta.

Dalle foto si vede un seno generoso e un pancino sospetto, appena accennato. Subito è iniziato il gossip, riportato da diverse testate di gossip, ma non c’è nessuna conferma ufficiale.

Gli scatti pubblicati mostrano la coppia in spiaggia, mentre si scambia delle tenere effusioni. In una foto c’è Pellegri che abbraccia Carolina appoggiando le mani sulla pancia, come a volerla proteggere o comunque a voler fare un gesto di affetto verso la fidanzata.

Queste sono indiscrezioni che al momento non trovano conferma ma secondo il settimanale, la coppia sarebbe in dolce attesa.

La storia d’amore fra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

I due fanno coppia da un po’ di tempo ma l’amore non è sbocciato subito.

Lei lavorava per una piattaforma che seguiva la serie B. In questo ambiente – dove lei si trova perfettamente a suo agio come ha detto in una recente intervista – ha incontrato Pietro ed è iniziato il corteggiamento da parte del calciatore.

“Ha iniziato a scrivermi messaggi ma non gli rispondevo e s’imbestialiva. Poi con la scusa di una cena di squadra ci siamo rivisti a Milano e alla fine mi sono dovuta ricredere”.

Ora i due sono felici e innamoratissimi, non resta che attendere la conferma o la sentita del gossip che sta impazzando.