Carolina Stramare e Pietro Pellegri, calciatore del Torino, sono usciti allo scoperto. Il vero fidanzato dell’ex Miss Italia, quindi, è lui e non Antonino Spinalbese come credevano in molti.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri escono allo scoperto

Il cuore di Carolina Stramare batte per Pietro Pellegri e non per Antonino Spinalbese come sosteneva la cronaca rosa. I due sono usciti allo scoperto sui social, con una foto che non lascia spazio a dubbi. L’ex Miss Italia e l’attaccante del Torino si sono mostrati insieme, affiatati come non mai, su una Instagram Stories.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri: amore a gonfie vele

Entrambi molto riservati, molto probabilmente Carolina e Pietro hanno deciso di uscire allo scoperto per mettere a tacere il chiacchiericcio sul loro conto. Da tempo, infatti, si parla della vita sentimentale della Stramare e la cronaca rosa le ha affibbiato diversi flirt.

Pietro Pellegri: le fidanzate prima di Carolina

Prima di perdere la testa per Carolina Stramare, Pietro Pellegri ha avuto relazioni più o meno serie con diverse donne famose. E’ stata una, però, la love story che si può definire seria, quella con Victorija Mihajlovic, figlia dell’indimenticato Sinisa. I due sono stati insieme per due anni.