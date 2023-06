Carolina Stramare rompe il silenzio su Antonino Spinalbese e la foto cancellata: "Ecco la verità"

Carolina Stramare ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese, di cui si vocifera da tempo sia la nuova fiamma.

Carolina Stramare: il rapporto con Antonino Spinalbese

Negli ultimi mesi si è sparsa la voce che Carolina Stramare e Antonino Spinalbese facessero coppia fissa e, nelle ultime ore, è stata la stessa ex Miss Italia a rompere il silenzio in merito alla questione e a fare chiarezza sul suo rapporto con l’hair stylist. “Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!”, ha precisato attraverso i social.

Nelle ultime ore le voci sul suo presunto rapporto con Spinalbese erano diventate sempre più insistenti anche a causa di una foto pubblicata dall’hair stylist via social e dove lui e Carolina apparivano l’uno al fianco dell’altra. L’hair stylist ha presto rimosso la foto e in tanti, sui social, si chiedono come mai non abbia rotto il silenzio in merito ai gossip in circolazione. Dopo la sua separazione da Belen Rodriguez, l’ex gieffino ha detto di voler restare single per concentrarsi unicamente sul benessere di sua figlia, Luna Marì.