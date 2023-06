Carolina Stramare si è scagliata contro Giorgia Soleri per le parole che ha riservato a Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. La modella ha condiviso anche una chat privata.

Via social, Carolina Stramare si è scagliata contro Giorgia Soleri. Il suo attacco è arrivato dopo che l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha riservato parole di bassa lega a Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. In un primo momento, la modella ha condiviso una chat WhatsApp tra la Soleri e Barbara Prezia. Quest’ultima è stata la compagna di Carolina a Pechino Express.

“Non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita“, si legge nella chat condivisa da Carolina. Di suo pugno, invece, ha scritto:

La Stramare, infine, ha sganciato il suo affondo:

“Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit“.