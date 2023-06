Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi per dieci anni, lo ha ricordato riservandogli bellissime parole. La donna, oggi moglie di Paola Turci, deve tanto all’ex presidente del Consiglio.

Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi

Intervistata da Repubblica, Francesca Pascale ha ricordato Silvio Berlusconi. La loro relazione, durata circa 10 anni, è stata molto importante per entrambi. Dopo la rottura, lei ha sposato Paola Turci, mentre lui si è unito a Marta Fascina. Nonostante ciò, Francesca non può che ricordarlo con grande affetto. Ha dichiarato:

“Ora è un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. E poi non voglio rischiare di ferire nessuno. Non la persona che amo e che è al mio fianco, perché ferirei me stessa. E nessuno dei familiari di Silvio Berlusconi che ho sempre rispettato profondamente. Ma certo è stato anche una guida”.

Le parole di Francesca Pascale

La Pascale ha proseguito:

“Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto. Immagino già i commenti: le ha dato questo, quello. Io parlo del mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata. Quante cose ho vissuto, forse essere incosciente, così piccola, mi ha aiutato”.

Francesca ha raccontato anche qualche aneddoto della sua storia d’amore con Berlusconi e non ha nascosto l’affetto che ancora oggi prova per lui:

“Poi, onestamente, con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”.

Francesca Pascale: parteciperà ai funerali?

Francesca ha candidamente ammesso che, ai tempi della loro relazione, quando non si trovava d’accordo con Silvio glielo faceva notare. La Pascale ha dichiarato:

“Tutte le volte che non ero d’accordo, pur non contando nulla, non avendo alcun ruolo, lo dicevo. Negli ultimi tempi, gli rompevo anche l’anima, davvero tanto, su certe follie leghiste, su certi errori. E credo davvero lui non ne potesse più. Umano. Ma ero onesta, in gioia e dissenso, lui lo sapeva”.

Infine, in merito ai funerali di Berlusconi che si svolgeranno il 14 giugno, ha dichiarato: