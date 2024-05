Manuela Carriero contattata per il Grande Fratello

Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, è stata contattata dallo staff del Grande Fratello. La vedremo varcare la famosa porta rossa?

Ospite di SDL.tv, Manuela Carriero ha confessato di essere stata contattata dal Grande Fratello. Dopo aver partecipato in coppia con l’ex fidanzato a Temptation Island e aver provato a trovare l’amore come tronista di Uomini e Donne, la giovane potrebbe varcare la famosa porta rossa e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Manuela Carriero ha raccontato:

“Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa. Ho preferito concentrarmi su di me, sul lavoro. Non mi andava neanche di entrare in un edizione già avviata, dove la gente aveva fatto già il suo percorso”.