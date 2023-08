L’ex miss Italia Carolina Stramare posta un video della sua estate: il fidanzato Pietro Pellegrini commenta la clip in modo romantico.

È stata un’estata vissuta all’insegna del relax e del romanticismo quella di Carolina Stramare: lo dimostra il video postato su Instagram dalla stessa ex miss Italia in cui appare più e più volte con il nuovo fidanzato Pietro Pellegrini.

Carolina Stramare posta un video della sua estate con il fidanzato Pietro Pellegrini

La modella ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con il quale ha scelto di fare un recap della sua vacanza, mostrando ai followers tutti i momenti salienti della sua estate. Dal video, è facile notare la presenza del suo nuovo fidanzato, il calciatore del Torino Pietro Pellegrini. La coppia ha recentemente confermato la sua love story attraverso un selfie postato su Instagram.

«Come quando fai la letterina per Babbo Natale, o ti arriva tutto, o ti arriva qualcosa meno, oppure ti arriva quel qualcosa in più che ti fa dimenticare tutte le altre richieste”, ha scritto la Stramare nella didascalia che accompagna la clip pubblicata su Ig.

Il commento del calciatore

“A me quest’estate è arrivato ciò che non avevo chiesto, ma che mi ha fatto scordare tutto quello che desideravo di altro. È finita, ma a me scoppia il cuore”, ha concluso l’ex Miss Italia.

Il post ha fatto incetta di like e commenti postati dai fan della Stramare. Proprio ai fan, però, un dettaglio non è passato inosservato: si tratta del commento del fidanzato della modella. “La cosa più bella che mi sia capitata”, ha scritto infatti Pellegrini.