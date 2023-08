Da giorni, ormai, non si fa che parlare della cacciata di Morgan da X Factor. Il cantautore è davvero fuori dal talent oppure gli è stata data un’altra possibilità? Sky ha finalmente preso una decisione.

Dopo lo show fatto alla serata evento dedicata a Franco Battiato in Sicilia, Morgan è finito nuovamente al centro della polemica. I fan, quasi in massa, hanno chiesto la sua cacciata da X Factor e lui si è visto costretto a chiedere scusa.

Morgan, dopo aver offeso il pubblico siciliano, ha fatto mea culpa e ha chiesto scusa. Marco Castoldi, via social, ha dichiarato:

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le me scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È all’essere umano che si deve rispetto e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile. Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”.