Ancora una volta ci siamo ritrovati ad assistere ad un pessimo show firmato da Morgan. Il cantautore, nel corso dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, si è scagliato contro il pubblico e adesso la popolazione chiede, quasi in massa, che venga fatto fuori da X Factor.

Morgan è fuori da X Factor?

Sabato 26 agosto 2023 Morgan ha regalato un altro spettacolo di pessimo gusto. In occasione dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, Marco Castoldi si è scagliato contro il pubblico utilizzando parole da Medioevo. Alla luce di quanto accaduto, i fan chiedono a gran voce che il cantautore venga fatto fuori da X Factor.

Perché Morgan potrebbe essere fatto fuori da X Factor?

Anche se al momento i vertici di Sky non si sono ancora espressi su Morgan, ci sono serie probabilità che venga cacciato da X Factor. Nella nuova edizione del talent, Castoldi vestirà i panni di giudice. Alcune puntate sono già state registrate, ma il cantautore potrebbe comunque essere messo alla porta. Le linee guida del gruppo Sky, infatti, sono chiare: integrità e rispetto sono i principi fondanti della compagnia.

Morgan si scusa, ma X Factor è in bilico

In attesa di scoprire la decisione di Sky, è bene dare uno sguardo ai commenti dei fan sulla presenza di Morgan a X Factor. Sul web fioccano commenti che suonano così: “Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione“. Anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno commentato l’ultimo show di Castoldi. Giovanni Ciacci, ad esempio, ha scritto: “Morgan anche meno grazie… Perché con le tue frasi e battute ci hai abbondantemente rotto… Spero che Sky, che è un azienda seria prenda provvedimenti urgenti su la tua presenza ad X Factor, perché tu non puoi rappresentare i giovani, sei, per me, un cattivo esempio da seguire. E ora non venitemi a parlare di genio perché è un secolo che non produce un disco o un successo“. In tutto ciò, è bene sottolineare che Morgan si è scusato con il pubblico, ma la sua presenza a X Factor resta comunque in bilico.