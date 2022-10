Casa di Peter Pan: “Unione induista italiana è famiglia del dono”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Devo dire la verità che sono stata mossa dalla curiosità che mi ha sempre caratterizzato e per venire a conoscere nuovi modi di pensare, ma non sono un’estranea qui dentro, dentro mi sono scoperta parte di questa famiglia, perché è la famiglia del dono e tutta la mia storia è una storia di dono ricevuto e dono restituito. Nel 1989 ho dovuto emigrare nel Minnesota per assicurare le cure mediche necessarie alla malattia di mio figlio”: lo ha affermato la dott.sa Marisa Fasanelli Barracano, presidente e fondatrice dell’Associazione “Peter Pan”, ospite del convegno “Dana Dharma.

Il valore del dono: luce per una società non violenta”, tra i due eventi di punta a Roma per il Diwali 2022, la festa induista della luce.

“In questa situazione estrema ho trovato, rispetto al freddo che faceva in quel paese, una comunità straordinariamente calda, accogliente, che mi ha protetto e mi ha permesso di sopravvivere. E adesso questo dono che ho ricevuto non lo posso restituire alle persone che me l’hanno dato e allora ho pensato di restituirlo qui in Italia creando una realtà come Peter Pan”, ha ricordato la presidente dell’associazione che accoglie gratuitamente nelle loro strutture bambini e adolescenti malati di cancro con le loro famiglie.