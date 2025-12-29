Un incendio scoppiato nella serata di domenica ha devastato una casa di riposo a Manado, sull’isola di Sulawesi in Indonesia, provocando un drammatico bilancio di morti e feriti.

Intervento dei soccorritori e contesto degli incendi in Indonesia

I vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per domare le fiamme, intervenendo con sei mezzi, mentre alcuni residenti hanno contribuito a salvare gli ospiti prima dell’arrivo dei soccorritori.

Le immagini trasmesse dai media locali mostravano la struttura completamente avvolta dal fuoco.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, con un guasto elettrico inizialmente ipotizzato. Questo episodio evidenzia il rischio ricorrente di incendi in Indonesia, dove infrastrutture vecchie e standard di sicurezza spesso insufficienti espongono la popolazione a tragedie simili.

Casa di riposo in fiamme in Indonesia: anziani coinvolti, bilancio drammatico

Un devastante incendio ha colpito una casa di riposo a Manado, nell’isola indonesiana di Sulawesi, causando la morte di 16 anziani e il ferimento di altre tre persone.

Secondo quanto riferito dai soccorritori all’Afp, molti residenti stavano dormendo nelle loro camere quando le fiamme sono divampate nella serata di domenica. I corpi delle vittime sono stati rinvenuti all’interno della struttura e successivamente trasferiti in ospedale per le procedure di identificazione.

Dodici ospiti sono stati evacuati illesi e ricoverati in ospedali locali. L’episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità, con familiari e vicini che hanno cercato di fornire supporto agli anziani sopravvissuti.