Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 ottobre, una donna si trovava con le tre nipotine di fronte all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa e, mentre attraversavano la strada, secondo alcune testimonianze, sulle strisce pedonali, uno scooter le ha travolte.

Le forze dell’ordine stanno adesso dando la caccia al centauro che, subito dopo l’incidente, è fuggito senza prestare soccorso.

Leggi anche: Omicidio Meredith, accolto il ricorso di Amanda Knox contro la condanna per calunnia

Le condizioni delle vittime

Immediati i soccorsi e il trasporto delle bambine presso il vicino ospedale, dove sono state soccorse in codice rosso.

Le condizioni di una delle bimbe, la più grande, sono apparse subito gravi. La piccola ha riportato emorragie e fratture multiple ed è stata subito intubata e trasferita presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

La nonna era andata a prendere le due nipotine più grandi in uno scuola vicina al posto dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, le due bimbe stavano camminando tenendo la mano della nonna mentre la più piccola era sul passeggino.

A causa del traffico, la circolazione delle auto era lenta ma, tra queste, è spuntata a velocità sostenuta una moto che ha preso in pieno la donna con le piccole.

Ad indagare sull’accaduto gli agenti della polizia municipale che hanno ascoltato i presenti e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Ancora non è nota l’identità del pirata della strada ma la targa della moto, che è stata immortalata in uno dei filmati acquisiti, potrebbe essere fondamentale per risalire a lui.

Leggi anche: Bambino di 3 anni dimenticato sullo scuolabus: l’accompagnatrice è stata licenziata