Caserta, scambia l’amico per un cinghiale e lo uccide

Tragedia nei boschi di Teano, in provincia di Caserta, dove un anziano scambia l'amico per un cinghiale e lo uccide dopo aver fatto fuoco

Tragedia in provincia di Caserta, dove un uomo armato scambia l’amico per un cinghiale e lo uccide: un cacciatore 76enne spara inavvertitamente alle spalle di un amico di 57 anni dopo aver sentito dei rumori in un cespuglio che a suo avviso era quelli di un suino selvatico “alla macchia”, ma le cosa stavano tragicamente in maniera diversa.

Tutto è accaduto domenica 2 ottobre nelle nelle campagne di Teano, un paese nell’alta provincia di Caserta.

Scambia amico per un cinghiale, lo uccide

Secondo i media un 76enne cacciatore di Carinola ad un certo punto ha imbracciato il fucile e puntato verso la vegetazione, lasciando partire un colpo a cui ha fatto seguito un tonfo. Purtroppo ad essere stato colpito non era un cinghiale ma un altro cacciatore, centrato alla schiena.

Per la vittima i soccorsi sono stati tempestivi ma inutili.

I soccorsi inutili e l’indagine

Condotto all’ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca, il 57enne imprenditore di Teano Aldo De Francesco è morto. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo e il cacciatore che aveva esploso il colpo è stato deferito dai carabinieri della stazione di Teano e del Norm della compagnia di Capua.

Sequestrata l’arma che ha esploso il colpo fatale.