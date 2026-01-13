Continua a far parlare il caso Epstein, con l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e sua moglie Hillary, ex Segretario di Stato, che hanno deciso di non presentarsi davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera per testimoniare. Sono stati loro stessi, in una lettera, a comunicare la decisione presa.

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare

Bill e Hillary Clinton non intendono presentarsi davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera per testimoniare sul caso Epstein. L’ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie, ex Segretario di Stato, hanno comunicato la loro decisione tramite una lunga lettera inviata al presidente della Commissione James Comer, lettera entrata in possesso del New York Times: “ognuno deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronto a lottare per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, qualunque siano le conseguenze. Per non quel momento è adesso.”

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare: “Speranza di metterci in imbarazzo”

Nella lettera inviata a Comer ottenuta dal NYT, Bill e Hillary Clinton hanno comunicato di non volersi presentare a deporre sul caso Epstein. Nella lettera si legge anche che “siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, dentro o fuori dal Congresso vedrà, sulla base di tutto ciò che renderemo pubblico, che quello che state facendo è cercare di punire coloro che considerate vostri nemici e di proteggere quelli che ritenete amici.” Ma, non è finita qui, perché i Clinton hanno detto che secondo loro Comer potrebbe chiedere alla commissione una procedura formale per oltraggio e che vengano inoltre diffuse immagini di vecchia data, secondo loro “irrilevanti”, “nella speranza di metterci in imbarazzo.”