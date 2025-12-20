Caso Epstein, diffuse migliaia di nuove foto, tra cui numerose riguardanti l’ex presidente democratico Usa, Bill Clinton, ma anche il Principe Andrea e diverse celebrità tra cui Michael Jackson e Mick Jagger.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo sito ulteriori file relativi al caso Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

Il materiale, però, è stato diffuso con molte omissioni, suscitando così diverse polemiche sull’effettiva trasparenze di questa operazione. Tra le critiche anche la limitata presenza di riferimento all’attuale presidente Usa, Donald Trump. Come detto, molti documenti risultano ampiamente censurati, ma compaiono ad esempio diverse foto di Epstein e della sua complice, Ghislaine Maxwell, in compagnia ad esempio di Bill Clinton in piscina, una con Michael Jackson e una con Mick Jagger. Presente anche uno scatto del Principe Andrea disteso su cinque ragazze. Tra le foto con l’ex presidente democratico, ce ne è ad esempio una che lo ritrae a torso nudo in una vasca a idromassaggio con una persona con il volto coperto, un’altra invece mentre nuota in piscina accanto a Ghislaine Maxwell e un’altra persona con il volto coperto.

Caso Epstein, l’attacco della Casa Bianca a Clinton

Per la Casa Bianca la divulgazione dei file dimostra la trasparenza dell’amministrazione Trump. Queste le parole della portavoce Abigail Jackson: “è il presidente più trasparente della storia. Con la pubblicazione di migliaia di pagine di documenti ha fatto di più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i democratici.” La Casa Bianca ha anche colto l’occasione per attaccare Bill Clinton, mentre i democratici hanno denunciato una pubblicazione incompleta e tardiva. Chuck Schumer, leader della minoranza al Senato, ha parlato di una diffusione che rappresenta solo “una frazione” delle prove complessive, aggiungendo anche che l’ampio ricorso agli omissis viola lo spirto e la lettera dell’Epstein Files Transparency Act.