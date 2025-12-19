Il Caso Epstein che vede tra gli altri il coinvolgimento di Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti d’America si arrichisce di nuove prove portate dai Democratici americani, emergono quindi potenziali nuovi rischi sull’immagine del Tycoon che potrebbero minarne la credibilità.

Caso Epstein, i repubblicani ammettono il rapporto Trump-Epstein

Da parte dei fedelissimi di Trump, in particolare Susan Wiles, Chief of Staff della casa bianca, intervistata da Vanity Fair, si è tornato a parlare del rapporto che lo stesso Trump aveva con Jeffrey Epstein.

Come emerge dall’articolo di TGCom24 di cui riportiamo un estratto, si è minimizzata la questione come un qualcosa avvenuto in amicizia ed in gioventù quindi non legato all’attuale posizione ricoperta dal magnate.

“Due playboy giovani e scapoli” così li ha definiti, escludendo la presenza all’interno dei file di Donald Trump, di fatto scagionandolo dalle accuse fatte in precedenza ed in particolare dai Democratici.

Le nuove foto pubblicate dai Dem

I democratici della commissione vigilanza della Camera hanno pubblicato nuove foto sul caso Epstein, a poche ore dalla scadenza per pubblicare nuovi file.

In particolare le foto pubblicate sono 5, come riporta TGCom24 non vi è un contesto che riporti a luoghi o date delle stesse.

Queste raffigurano: un passaporto ucraino indicante sesso femminile; il linguista Chomsky in aereo con Epstein e Bill Gates che posano accanto ad una donna a cui è stato oscurato il volto; la foto di un piede di donna con scritta la frase tratta dal libro “Lolita”.

Inoltre negli sms scambiati e trovati dai Dem emerge un dialogo tra due persone, chi scrive fornisce dettagli fisici su una giovane donna 18enne di origine russa che sarebbe potuta essere la candidata ideale per Epstein e per i suoi festini.

In totale le foto pubblicate sono 95.000, la commissione ha annunciato di averle pubblicate così come le ha ricevute, oscurando i volti dove necessario, senza contestualizzarle.

Tra le altre nei giorni scorsi ne è apparsa una con una zucca tagliata a formare il volto di Trump con un preservativo. Scatto che aveva messo in forte disagio il Presidente americano.