Caso Grillo, oggi il processo per stupro di gruppo. La procedura si terrà a porte chiuse, gli imputati non saranno presenti in aula.

Caso Grillo, oggi il processo per stupro di gruppo al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari). Alle 12.30 Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e i suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria saranno alla sbarra.

Caso Grillo, oggi il processo per stupro di gruppo

I quattro imputati in realtà non saranno presenti in aula, bensì oggi sarà presentata al Presidente della Corte, Marco Contu, la lista dei testi presentata da accusa, parti civili e difesa. Il Procuratore capo Gregorio Capasso ha chiamato circa quaranta testimoni e altri trenta da difesa e parti civili.

Caso Grillo, al via il processo

L’accusa è quella di stupro di gruppo da parte di quattro ragazzi genovesi nei confronti una ragazza italo-norvegese.

Il reato sarebbe avvenuto a luglio 2019 in Costa Smeralda, presso il residence di Beppe Grillo. Capasso chiamerà a deporre anche la moglie del fondatore del M5S, sempre che la lista venga accolta dal Tribunale, che quella notte dormiva poco distante dalla stanza nella quale si sarebbe consumato lo stupro.

Caso Grillo, tra i testi il proprietario del B&B

L’avvocata Giulia Bongiorno rappresenta la parte civile della vittima e ha chiesto di citare anche alcuni giornalisti, che hanno realizzato delle interviste in Sardegna.

Tra i testi anche il titolare del Bed&Breakfast, Daniele Ambrosiani, dove ha dormito la vittima assieme a un’amica dopo l’accaduto.

“Ma davvero mi hanno citato come teste al processo sul presunto stupro in Costa Smeralda? Non lo sapevo, e non ne vedo il motivo”, ha dichiarato Ambrosiani all’Adnkronos, “Io non so nulla, come ho già avuto modo di ripetere più volte”. Il processo si svolgerà a porte chiuse su richiesta dell’avvocata Bongiorno, vista la delicatezza della vicenda.