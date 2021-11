Caso Nada Cella, potrebbe esserci una svolta: trovate tracce di sangue sullo scooter di Annalucia

Potrebbe esserci una svolta sul caso di Nada Cella. Sul motorino di Annalucia sono state trovate tracce di sangue.

A 25 anni dall’omicidio di Nada Cella, il caso potrebbe essere arrivato ad una svolta. Dagli ultimi esami eseguiti dagli investigatori sul motorino di Annalucia Cecere sono state rilevate alcune tracce di sangue. Non sarebbe tuttavia ancora chiaro a chi possano essere appartenute.

Caso Nada Cella svolta, nei prossimi giorni previsti gli esami del Dna

Per saperne di più, si dovranno attendere gli esami del DNA, che dovrebbero saper dare un quadro più preciso della vicenda. Lo scooter, in precedenza custodito da Annalucia Cecere in un garage a Boves, era stato sequestrato dalle Forze dell’ordine nelle scorse settimane.

Caso Nada Cella svolta, i nodi sulla telefonata

Nel frattempo manca un prezioso tassello in questo intricato puzzle, ossia una testimone che, in un audio diffuso recentemente dalla procura e dalla squadra mobile, affermava che, una donna di nome Anna in quella tragica mattinata fu vista allontanarsi dallo studio con il motorino.

“Venivo giù in macchina da Carasco, l’ho vista che era sporca e ha infilato tutto nel motorino io l’ho salutata e non mi ha guardato. È stato dico la verità 15 giorni fa, l’ho incontrata nel caruggio che andava alla posta non mi ha nemmeno guardato. È scivolata di là…”, sono le agghiaccianti parole contenute nella telefonata.

Caso Nada Cella svolta, Cecere avrebbe ucciso per gelosia?

Oltre all’audio, l’attenzione degli inquirenti sarebbe stata puntata su una serie di telefonate, risalenti all’estate del 2021, nelle quali la donna aveva minacciato la criminologa.

Cecere infatti era finita nel registro degli indagati, ma la sua posizione era stata archiviata dopo due settimane. Uno dei punti sul quale starebbero facendo luce gli inquirente è se la ex insegnante possa aver assassinato la donna per gelosia.