Caso Pozzolo: Delmastro convocato in Procura

Le indagini intorno all’incidente avvenuto durante la festa di Capodanno, in cui un uomo è stato ferito da un proiettile proveniente dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, continuano mentre le polemiche rimangono vive.

Le indagini continuano

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato convocato in Procura a Biella per testimoniare nell’ambito delle indagini in corso riguardo al colpo di pistola partito dalla pistola di Pozzolo durante la serata di Capodanno alla pro loco di Rosazza.

Le testimonianze

Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario e sindaco di Rosazza, è stata sentita come persona informata sui fatti. Uscendo dalla Procura, ha preferito non rilasciare dichiarazioni specifiche ai giornalisti. Un testimone presente alla festa ha raccontato che sono trascorsi 20 secondi dal momento in cui la pistola è stata estratta da Pozzolo e il momento in cui ha sparato, ferendo Luca Campana, un elettricista di 31 anni presente nell’area. Il testimone ha espresso preoccupazione per il fatto che non c’è stato il tempo di chiedere spiegazioni a Pozzolo o di mettere al sicuro l’arma, considerando la presenza anche di bambini alla festa. Dopo lo sparo, un agente di polizia penitenziaria della scorta di Delmastro ha messo in sicurezza la pistola, mentre il ferito riceveva i primi soccorsi.