Caso Stormy Daniel, Trump potrebbe essere presto incriminato

Caso Stormy Daniels, secondo alcune indiscrezioni Trump vuole trasformare la possibile incriminazione in uno show

Caso Stormy Daniels, attesa per la decisione del Tribunale di Manhattan: misure di sicurezza per contenere eventuali disordini. Ma la decisione potrebbe slittare la settimana prossima

Caso Stormy Daniels, Trump sarà incriminato?

Sale l’attesa per la decisione del Tribunale di Manhattan sul caso Stormy Daniels. Da quanto riporta il Daily Mail, Donald Trump potrebbe essere incriminato oggi stesso per il pagamento alla pornostar Stormy Daniel.

In caso di incriminazione, gli avvocati di Trump verranno prontamente informati e inizieranno a negoziare i termini per la sua comparizione in tribunale.

L’annuncio del Tycon

Lo stesso ex Presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sua possibile incriminazione esortando i suoi sostenitori a manifestare il proprio dissenso. Un’esortazione a dir poco azzardata considerato quanto accaduto all’assalto di Capitol Hill del gennaio 2021.

Se incriminato Trump pensa a un vero show

Il piano di Trump in caso di incriminazione

Da quanto riportano i media americani, Trump sta pensando di trasformare la sua eventuale incriminazione in un vero e proprio show.

L’ex presidente cercherebbe di trasformare la sua possibile presentazione alle autorità per il rilevamento delle impronte digitali e la foto segnaletica in uno spettacolo, con l’intento di rinvigorire la sua base in vista delle Presidenziali del 2024.

Si temono proteste di piazza e disordini

Intanto sono state adottate stringenti misure di sicurezza a Mar-a-Lago, in Florida, dove il magnate risiede dal 2021, e a New York, dove si sta svolgendo l’inchiesta, per prevenire eventuali atti di violenza da parte dei sostenitori dell’ex presidente.”