Caso Stormy Daniels, Trump chiede il rinvio del suo processo

La sua istanza ha a che vedere forse anche con l’annuncio di volerci essere alle Presidenziali 2024 ma il dato è questo: sul caso Stormy Daniels Donald Trump chiede il rinvio del suo processo. Per la presunta aggressione sessuale all’ex pornostar il tycoon vuole meno attenzione media e un differimento di almeno un mese dell’udienza.

Trump chiede il rinvio del suo processo

Udienza che poi sarebbe la prima, quella che segnerà l’inizio del processo per diffamazione e aggressione sessuale ai danni di Elisabeth Jean Carroll. Il dibattimento dovrebbe iniziare il 25 aprile a New York. Ma Trump ha fatto sapere che vi è ancora troppa attenzione mediatica dopo la sua incriminazione per il processo legato alla vicenda Stormy Daniels. A dare menzione del fatto è stato il legale dell’ex presidente, Joe Tacopina, che ha spiegato che la proroga servirebbe a “raffreddare” la situazione ed evitare che i giurati possano venire suggestionati e influenzati.

Le parole dell’avvocato Tacopina

E ancora: “Il presidente Trump è un argomento costante nei media, ma la situazione attuale è particolare perché la recente copertura mediatica fa riferimento a una presunta condotta sessuale inappropriata, lo stesso tema che è al centro di questo processo”. L’istanza al giudice Lewis Kaplan verrà presa in considerazione entro lunedì.