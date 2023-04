Fra Donald Trump e la Casa Bianca non è affatto finita: il 2024 vedrà l'ex presidente in lizza per tornare tale

I dubbi sulla sua scelta erano più che legittimi dopo lo scandalo con la pornostar che lo accusa, ma dissiparli è arrivata in una intervista la promessa di Donald Trump: “Non abbandono la corsa alla Casa Bianca”. Il sunto è semplice: il repubblicano ex presidente che ha già sfidato Joe Biden smentisce le voci che lo vorrebbero rinunciatario dopo i recenti guai giudiziari. E dice di non voler “abbandonare mai” la corsa alla Casa Bianca del 2024.

Donald Trump non rinuncia alla Casa Bianca

Ci sono 34 capi d’accusa sul suo capo ma a Fox News Trump ha spiegato che “Joe Biden non è in grado di ricandidarsi”. E il tycoon è stato chiaro: nulla gli impedirebbe di candidarsi, nemmeno una condanna. “Non mi ritirerei mai, non è il mio stile. Non lo farei”. Trump ha 76 anni ed ha dubbi sulle capacità di Biden: “Non vedo come sia possibile, non è una questione di età… Non credo che possa farlo, no, non vedo Biden in grado di farlo dal punto di vista fisico o mentale. Non lo vedo”.

“Macron? Lecca il sedere alla Cina”

Poi un tema caro a Trump, la politica internazionale: “Il mondo è impazzito, sta esplodendo, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in capitolo“: la chiosa è stata sull’incontro in Cina tra il presidente francese Emmanuel Macron e il leader cinese Xi Jinping: “E Macron, che è un mio amico, è con la Cina a leccargli il culo. Ok, in Cina!”.