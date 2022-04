Cassazione condanna l’ex carabiniere Marco Camuffo a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale

La Cassazione ha condannato l’ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale contro due studentesse americane.

La Corte di Cassazione ha deciso di confermare la condanna in via definitiva a carico di Marco Camuffo, ex appuntato dei carabinieri. La pena è stata ridotta a 4 anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale perpetrata ai danni di due studentesse americane.

I fatti si sono verificati nella notte compresa tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze mentre Camuffo era di pattuglia con il carabiniere Pietro Costa, il quale è stato condannato a 4 anni in giudizio di appello.