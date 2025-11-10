Tragedia al Liceo Varrone di Cassino: un professore di Storia e Filosofia muore improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in aula. Gli studenti erano assenti per uno stage, ma i colleghi hanno immediatamente tentato di soccorrerlo senza successo.

Cassino, tragedia al Liceo Varrone: professore colpito da malore muore in classe

Profonda commozione a Cassino per la scomparsa improvvisa di Enrico Trotto, docente di Storia e Filosofia del Liceo “Marco Tullio Varrone”. Il professore, poco più che cinquantenne e molto stimato nell’ambiente scolastico, è stato colto da un malore improvviso nella mattinata di oggi, lunedì 10 novembre, mentre si trovava in aula durante un’ora di servizio.

In quel momento, come riportato dall’ANSA, gli studenti non sarebbero stati presenti perché impegnati in uno stage formativo in Trentino. Secondo quanto ricostruito, l’insegnante stava conversando con alcuni colleghi quando ha accusato il malessere, riuscendo soltanto a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra.

Professore colpito da malore muore in classe: accertata la morte per cause naturali

I colleghi, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno tentato di rianimare il docente in attesa dei soccorsi. Il personale del 118 è arrivato in pochi minuti e ha utilizzato anche il defibrillatore presente nell’istituto, ma ogni tentativo di salvargli la vita è purtroppo fallito. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti. Gli agenti avrebbero confermato il decesso per per cause naturali, escludendo altre ipotesi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità scolastica del Liceo Varrone, dove colleghi e studenti si sono stretti nel dolore, ricordando con affetto un insegnante sempre disponibile.