Castità prima delle nozze, Paolo Brosio: “Il Papa ha ragione”

Paolo Brosio ha commentato le parole di Papa Francesco in merito alla castità prima del matrimonio e ha parlato della sua esperienza in merito.

Paolo Brosio: la castità prima del matrimonio

Paolo Brosio è fortemente cattolico e ancora una volta è tornato a parlare di fede e di religione in occasione delle parole spese da Papa Francesco in merito al voto di castità nella prefazione al documento del dicestero per i laici “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale“.

Brosio ha affermato di essere d’accordo sulla necessità di fare un sacrificio ma ha anche ammesso di non esserci mai riuscito:

“ Siamo tutti peccatori anche io ho ceduto al peccato io non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il Papa, ma ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate verso un cammino di fede. Poi ovvio che non ci sono sempre riuscito”, ha dichiarato l’ex volto del GF Vip, che fino a qualche mese fa era legato a Marialaura De Vitis.

Proprio sul conto della sua ex fidanzata – attuale naufraga dell’Isola dei Famosi – Brosio ha dichiarato: “ Con lei abbiamo inizialmente intrapreso un percorso di fede poi lei non ce l’ha fatta perché era arrabbiata con Dio per la perdita del padre avvenuta quando aveva appena 8 anni perciò non è stato facile “.

In passato Brosio ha confessato di aver fatto voto di castità per due anni (interrompendolo poi dopo l’incontro con Marialaura, che aveva ammesso pubblicamente di aver avuto rapporti intimi insieme a lui).