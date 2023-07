Dopo l’incendio della notte scorsa e la conseguente evacuazione di passeggeri e membri del personale, l’aeroporto di Catania era stato chiuso in via precauzionale fino alle 14 di mercoledì. Già nella giornata di oggi, però, il terminal C è tornato parzialmente attivo.

Incendio Catania, l’aeroporto è stato parzialmente riaperto

L’incendio dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ha causato il blocco totale dei voli in partenza e in arrivo dalla città siciliana. A distanza di più di 24 ore, il terminal C, che non era stato toccato dalle fiamme, è tornato attivo. Il servizio risulta essere ancora ridotto, ma è stata assicurata la partenza di due voli per ogni ora.

Le cause dell’incendio: cosa sappiamo

Se l’incendio non aveva, fortunatamente, causato morti e feriti con solo qualche caso di intossicazione, sulle cause che lo hanno scatenato ancora non si hanno certezze. La procura di Catania ha aperto un’indagine per incendio doloso e colposo, nei prossimi giorni si proverà a capire se le responsabilità possono essere attribuite a qualcuno. Per il momento si crede che il rogo sia partito da un malfunzionamento dell’impianto di aerazione.