È morta a 57 anni per uno shock anafilattico conseguente a un’autopsia Maria Grazia Fiore. In seguito alla denuncia del figlio è stato disposto il sequestro della salma.

Maria Grazia Fiore muore per shock anafilattico

Originaria di Scicli, nel ragusano, Maria Grazia Fiore è morta martedì 26 settembre all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dopo essersi sottoposta a un’anestesia per un intervento alla tiroide.

Uno dei figli della vittima ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro l’ospedale. La polizia ha dunque disposto il sequestro della salma e della cartella clinica della donna.

Stando a quanto riportato, Maria Grazia Fiore era già stata sottoposta altre tre volte ad anestesia, senza accusare nessun tipo di problema.

La donna lascia un marito e due figli.

Il cordoglio di amici e parenti

Subito dopo l’annuncio della morte, il profilo Facebook di Maria Grazia Fiore è stato invaso da messaggi di cordoglio.

Scrive un’utente: “Non è giusto, entri in ospedale perché ti fidi, perché pensi di potercela fare, per un intervento giornaliero, niente di grave. Ed uscirai da lì chissà quando, in una bara. Inaccettabile, è la fine. Ciao, Maria Grazia, ti chiedo di vegliare sui tuoi figli e tuo marito. Riposa in pace.”