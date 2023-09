Femminicidio in provincia di Firenze, 35enne uccisa per strada: si cerca il marito

Sono ancora in corso le ricerche del marito di Klodiana Vefa, 35enne uccisa in strada a Castelfiorentino.

Sono ancora in corso le ricerche del marito di Klodiana Vefa, donna albanese di 35 anni uccisa in strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L’uomo, anche lui albanese, risulta irreperibile da ore ed è ormai considerato in fuga. La donna, mamma di due figli adolescenti, è stata uccisa a colpi di pistola in strada. Alcune persone hanno sentito più spari, probabilmente tre. I colpi sono stati sentiti sia dai palazzi sia da un circolo Arci nelle vicinanze, ma non ci sono testimoni oculari. Sono stati trovati due bossoli sul terreno, ma l’analisi continua. L’arma non è ancora stata trovata, così come l’assassino, fuggito a bordo di una Golf bianca. Posti di blocco sono stati istituiti in tutta la Val d’Elsa, nell’area tra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e la zona di Empoli. Intanto, il marito della donna risulta irreperibile.

Femminicidio a Castelfiorentino: la ricostruzione

Klodiana Vefa, cameriera in una pizzeria, viveva in Italia da molti anni ed era inserita nella comunità di Castelfiorentino. La donna è stata uccisa a poche decine di metri dalla casa in cui viveva con i figli. Secondo la prima ricostruzione, lei e il marito si stavano separando. Erano presenti dei contrasti e l’uomo non viveva più nella stessa casa della moglie. Non è escluso che l’omicidio possa essere avvenuto durante una lite. Un uomo si sarebbe presentato a casa dalla donna e lei sarebbe scesa in strada, Mentre era sul marciapiede è stata raggiunta dai colpi di pistola, di cui uno alla gola.