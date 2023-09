Una donna di Battipaglia è la protagonista dell’ennesimo femminicidio. A toglierle la vita forse è stato il marito, fermato poco dopo.

Femminicidio a Battipaglia

Un uomo di 38 anni è stato fermato per aver presumibilmente assassinato la moglie a coltellate nel primo pomeriggio di oggi. In due abitavano nella località Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Il marito, di nazionalità italiana, è stato preso in consegna dai carabinieri di zona poche ore fa ma ancora non ci sono dettagli sul suo coinvolgimento in questa terribile vicenda.

Le informazioni sul femminicidio di Battipaglia

Gli inquirenti stanno indagando su questo femminicidio dai contorni ancora poco chiari, per ricostruirne la dinamica.

Poche informazioni sono trapelate al momento. Forse a dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito delle urla e quindi allertato le forze dell’ordine.

La donna è stata aggredita nell’appartamento a via Flavio Gioia, per motivazioni ancora poco chiare e con una dinamica imprecisa.

La vittima è stata colpita alla gola con alcuni colpi fatali, in ogni caso la causa della morte sarà stabilita con precisione dagli esami autoptici.

I carabinieri sono sono ancora a lavoro sul posto, insieme alla Scientifica per i rilievi del caso. Non è chiaro se la coppia avesse già avuto dei diverbi in passato, o episodi di violenza domestica.

Intanto i due figli minorenni sono stati affidati ad alcuni familiari.