La madre si è recata all’ospedale San Matteo di Pavia con in braccio la figlia di 6 mesi ferita alla testa. Secondo quanto raccontato dalla stessa donna, la bimba si sarebbe ferita a causa di suo padre, che durante una lite con lei l’ha presa e scaraventata a terra. La Procura sta indagando sull’uomo, un 23enne residente proprio a Pavia, per lesioni personali.

Padre getta la bimba a terra: l’incidente

La donna ha raccontato che quel terribile giorno stava litigando con il marito come accadeva di frequente ormai da molto tempo. Il 23enne, ad un tratto, si sarebbe imbestialito e avrebbe scatenato la sua furia sulla bimba, prendendola prima in braccio per poi farla cadere a terra. La bambina ha subito un forte trauma alla testa ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto raccontato dalla madre alle autorità, non sarebbe stata questa la prima volta che il 23enne si mostrava violento con la sua famiglia.

Padre getta la bimba a terra: le indagini

Il 23enne si è presentato in ospedale poco dopo l’arrivo della mamma con la bambina, ma in quel momento la donna aveva già raccontato cosa sarebbe successo nella loro casa. Per questo motivo all’uomo è stato impedito qualsiasi avvicinamento alle due. La Procura, nel frattempo, ha aperto un fascicolo di indagine e l’uomo rischia per le accuse di lesioni personali aggravate dal legame di parentela con la vittima.