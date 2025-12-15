Dopo dodici giorni di agonia a Catania, muore un 57enne picchiato a Catenanuova. La comunità è sotto choc e le indagini proseguono.

Muore dopo essere stato picchiato durante una lite: ipotesi di omicidio volontario

Le autorità hanno indagato un giovane di 23 anni, parente della vittima, inizialmente accusato di tentato omicidio e ora sotto accusa per omicidio volontario.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il ragazzo, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, ha respinto ogni responsabilità.

Secondo gli investigatori, alla base della violenza ci sarebbero vecchi dissidi tra le due famiglie coinvolte. La Procura di Enna ha disposto l’autopsia, prevista per il 18 dicembre, per accertare le cause del decesso; successivamente la salma sarà restituita ai familiari.

Catania: muore dopo 12 giorni il 57enne picchiato durante una lite

Salvatore De Luca, 57 anni, residente a Catenanuova (Enna), è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere rimasto vittima di un violento pestaggio lo scorso 3 dicembre. L’aggressione è avvenuta in una piazzetta del centro del paese durante le ore diurne.

Sposato e padre di un figlio, De Luca era stato subito soccorso e trasferito d’urgenza a Catania, dove le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità locale, colpita dalla brutalità e dalla rapidità con cui un conflitto familiare si è trasformato in tragedia.