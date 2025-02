Maxi operazione da parte della Polizia di Stato contro la pedofilia online: sono 34 gli arresti e centinaia le perquisizioni in tutta Italia.

Catania, vasta operazione contro la pedofilia online: 34 arresti e perquisizioni in tutta Italia

Vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania contro la pedofilia online. Fino a oggi si tratta di una delle più vaste operazioni mai compiute nel nostro Paese. Sono state oltre 100 le perquisizioni in 56 città, 34 le persone arrestate. L’operazione, denominata “Hello”, ha visto in campo ben 500 agenti della polizia postale.

I dettagli dell’operazione “Hello”

Nel corso della conferenza stampa in procura a Catania saranno diramati tutti i dettagli dell’operazione denominata “Hello”, che ha visto oltre 500 agenti della Polizia postale impegnati in un centinaio di perquisizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori online in tutta Italia. Ricordiamo che sono stati fino a ora 34 gli arresti e che la stessa Polizia postale ha definito questa operazione come una delle più vaste azioni compiute fino a oggi nel nostro Paese. Ricordiamo anche che negli ultimi tempi la pedofilia e la pedopornografia sono in costante aumento.