Cavalgese, evita un camion ed esce di strada: abbattuto un palo della luce

Incidente a Cavalgese, dove un camionista di 32 anni ha dovuto sterzare all’improvviso per evitare lo scontro con un altro mezzo pesante, ma è finito per cadere in una scarpata. Il camion ha anche abbattuto un palo della luce.

Camion evita un altro mezzo pesante ed esce di strada: abbatte un palo della luce

Protagonista dell’incidente un camionista veronese di 32 anni che stava viaggiando da Lonato a Soiano. Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 Aprile, l’uomo si trovava all’altezza dell’Arzaga Golf Club a Calvagese, in Valtènesi, quando ha rischiato una forte collisione con un altro mezzo pesante. Per evitare il primo incidente, l’uomo ha sterzato a sinistra all’improvviso, finendo in una scarpata dopo aver abbattuto un palo della luce che sostiene una line di tensione da 15 mila volt.

L’arrivo dei soccorsi e i lavori degli operai Enel

Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza, ma fortunatamente il conducente del camion non ha avuto bisogno di particolare assistenza, essendo rimasto praticamente illeso. Grandi ripercussioni, invece, per il traffico, perché la strada è rimasta per diverso tempo chiusa per consentire agli operai dell’Enel di lavorare sul palo della luce e ai vigili del fuoco di recuperare il camion dalla scarpata.