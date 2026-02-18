Cdm approva le pre-intese sull'autonomia con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

Il Cdm ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare con le regioni del Nord: avviata la fase dei pareri e definite le tappe per l'approvazione definitiva

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni del Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La decisione è stata assunta alla presenza dei quattro governatori, che hanno accompagnato il passaggio istituzionale con dichiarazioni di fiducia sul percorso avviato.

Il provvedimento avvia formalmente una procedura articolata che prevede fasi di consultazione e approvazione a livello regionale e parlamentare.

L’intesa mira a trasferire responsabilità amministrative e competenze in materie individuate dalla legge, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione di servizi di rilevanza locale.

Il percorso istituzionale: fasi e tempi

La procedura per trasformare le pre-intese in intese definitive si articola in due fasi principali. La prima fase riguarda i pareri previsti dalla normativa. Entro 60 giorni è atteso il parere della Conferenza Unificata. Entro 90 giorni dovranno pervenire i pareri delle Camere, espressi tramite atti di indirizzo. Questi passaggi verificano la coerenza delle intese con le politiche nazionali e raccolgono osservazioni da enti e istituzioni interessate.

Dal parere al testo definitivo

Completata la consultazione, gli schemi torneranno al Consiglio dei ministri. Il governo predisporrà le versioni definitive da inviare alle singole Regioni. Le Regioni potranno quindi approvare formalmente le intese e comunicarlo all’Esecutivo. Questo passaggio apre la seconda fase del procedimento, che riguarda l’attuazione e il monitoraggio delle intese stesse.

Approvazione finale e iter parlamentare

L’approvazione finale prevede controlli formali e, se necessari, adeguamenti tecnici ai testi. Successivamente il percorso può prevedere un’esame parlamentare, qualora siano richieste modifiche o interventi di coordinamento legislativo. L’iter parlamentare serve a garantire la compatibilità delle intese con il quadro normativo nazionale e a fornire un ulteriore livello di controllo democratico.

La procedura prosegue con la fase di approvazione. Dopo la ratifica regionale dell’intesa definitiva e la comunicazione al Governo, il Consiglio dei ministri delibera l’intesa. Entro 45 giorni il Cdm approva un disegno di legge di ratifica. Il disegno di legge, allegato all’intesa, è trasmesso alle Camere per l’esame finale e l’approvazione parlamentare. L’approvazione parlamentare formalizza l’attribuzione delle competenze.

Il procedimento contempla molteplici controlli. La combinazione di pareri, delibere e votazioni mira a garantire chiarezza nelle regole e coerenza con il quadro normativo nazionale. In particolare si intendono tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e istituire adeguati strumenti di monitoraggio sull’attuazione delle intese.

Le reazioni dei protagonisti

Le reazioni istituzionali ai passaggi formali sono differenziate. I rappresentanti regionali che sostengono il trasferimento di funzioni ne enfatizzano il rafforzamento dell’autonomia amministrativa. Membri dell’Esecutivo sottolineano la necessità di preservare uniformità e tutela dei diritti fondamentali.

Critiche arrivano dall’opposizione e da associazioni di categoria. Esse segnalano rischi di frammentazione dei servizi e chiedono chiarimenti sui criteri di finanziamento e controllo. Sindacati ed enti locali richiedono maggiori garanzie sul mantenimento degli standard essenziali.

Dal punto di vista procedurale, esperti di diritto amministrativo ricordano l’importanza dei passaggi parlamentari per assicurare la legittimità costituzionale. I dati mostrano un trend chiaro: il ricorso a meccanismi di verifica e rendicontazione aumenta la probabilità di applicazione uniforme delle intese.

Si attende ora l’avvio dell’esame parlamentare, fase decisiva per la conversione normativa e per l’implementazione delle misure di monitoraggio previste.

Il ministro per gli Affari regionali ha definito il via libera un «passaggio storico» per il regionalismo. Ha sottolineato che si tratta della prima volta in cui un iter istituzionale strutturato porta avanti l’attuazione dell’autonomia attraverso schemi formali. Per il titolare del dicastero si apre il cammino verso l’approvazione definitiva delle intese.

I governatori del Nord

I presidenti di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno accolto con favore la delibera, spiegano le loro amministrazioni. Hanno evidenziato punti concreti di interesse collegati alla gestione dei servizi locali.

Tra le novità citate dai governatori figura la possibilità di superare i cosiddetti silos di spesa in ambito sanitario. Con silos si intende la separazione rigida delle voci di bilancio che limita la riallocazione delle risorse. Secondo i promotori, la misura garantirebbe una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse a favore delle esigenze locali, senza incrementare il fabbisogno complessivo.

La proposta prosegue prevedendo interventi su capitoli ritenuti strategici. Tra questi figurano la protezione civile, con strumenti per accelerare i rimborsi dopo eventi calamitosi. Si introduce inoltre una più ampia autonomia nell’accesso a finanziamenti dedicati all’ammodernamento degli edifici e delle tecnologie. In ambito previdenziale e professionale, le intese includono misure per aggiornamenti e integrazioni nei sistemi di tutela e nel riconoscimento delle qualifiche.

Argomenti e timori: equilibrio tra responsabilità e coesione

I sostenitori sostengono che il trasferimento di competenze renderebbe le istituzioni regionali più responsabili e rapide nelle risposte ai cittadini. I critici esprimono invece timori sui possibili squilibri territoriali e sulla capacità delle regioni meno attrezzate di sostenere gli oneri nuovi. I firmatari dell’intesa replicano che la normativa prevede la preventiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concepiti per evitare divergenze nelle tutele fondamentali su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista strategico, il dossier punta a conciliare maggiore flessibilità gestionale con garanzie uniformi. La transizione normativa sarà valutata durante l’esame parlamentare, che determinerà le condizioni per l’attuazione delle misure e i meccanismi di monitoraggio previsti.

In sede di confronto il governo ha portato un esempio pratico sulle emergenze idrogeologiche per spiegare il funzionamento delle nuove norme. Il testo prevede che il presidente di regione possa adottare ordinanze urgenti e gestire anticipi per i rimborsi. La finalità è ridurre i tempi di intervento e migliorare l’assistenza alle popolazioni colpite.

Verso la conclusione dell’iter

Le tappe amministrative e parlamentari restano ancora da percorrere, con particolare attenzione ai tempi dei pareri e al confronto nelle Camere. Se l’esame parlamentare dovesse confermare le disposizioni, il processo ridistribuirà competenze tra Stato e Regioni e introdurrà meccanismi di controllo. Sono previste clausole per garantire l’uniformità dei livelli essenziali di assistenza sul territorio. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare l’attuazione pratica delle misure e l’impatto sui tempi di rimborso e sugli interventi di protezione civile.

Il via libera del Consiglio dei ministri avvia il percorso normativo che mira a coniugare maggiore autonomia gestionale con strumenti di garanzia nazionali. L’attuazione concreta dipenderà dal dialogo tra le istituzioni e dall’esito dei pareri tecnici e politici previsti dalla procedura. I prossimi passaggi istituzionali definiranno tempi e modalità di applicazione, nonché l’impatto sui flussi di rimborso e sugli interventi di protezione civile.