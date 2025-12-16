Belve, intervista saltata: "C'è modo e modo". Ecco cosa è successo

Belve, intervista saltata: "C'è modo e modo". Ecco cosa è successo

Una vip famosa avrebbe dovuto essere intervista da Francesca Fagnani ma, così non è stato: ecco cosa è successo.

Secondo le indiscrezioni, una vip famosa avrebbe dovuto essere una degli ospiti di Francesca Fagnani a “Belve” ma, l’intervista, sarebbe invece saltata. Ecco cosa è successo e di che vip stiamo parlando.

Belve, intervista saltata: “C’è modo e modo”. Ecco cosa è successo

Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha raccontato che, dopo Simone Susinna, ci sarebbe un altro personaggio famoso che aveva accettato di partecipare a “Belve” ma la cui intervista è stata poi annullata.

Di chi stiamo parlando? Di Maria Teresa Ruta: “abbiamo il nome di un’altra Belva di Francesca Fagnani invitata e fatta fuori due ore prima dell’intervista, senza alcuna spiegazione. Lei è Maria Teresa Ruta. Rimasta scottata dalla maleducazione e dal modo in cui è stata trattata, ci ha detto ‘le interviste possono saltare, ma c’è modo e modo. Meglio che non dica altro‘. I motivi dell’annullamento non si conoscono, non è detto però che la Ruta non sarà tra gli ospiti della prossima edizione del programma Rai.

Belve Crime, l’indiscrezione di Parpiglia

Gabriele Parpiglia, sempre nella sua newsletter, ha anche parlato di “Belve Crime“, che è stato posticipato nel 2026: “è stato già registrato la scorsa settimana, con l’ingresso nella squadra della podcaster Elisa True Crime al posto di Stefano Nazzi. Ma il programma non vedrà la messa in onda almeno fino alla primavera del 2026, o addirittura sarà spostato in autunno.”